Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján visszahívták az S-BUDGET 1 kilogrammos gyorsfagyasztott szamócáját.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy a SPAR Magyarország Kft.-vel együttműködve megtették a szükséges intézkedéseket, és gondoskodtak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról és azok visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca
- Kiszerelés: 1 kg
- Minőségmegőrzési idő: 09.05.2027. valamint 02.09.2027.
- Beszállító: Agrosprint Zrt.
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
- Termékvisszahívás oka: Növényvédőszer-maradék tartalom.
A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt, és még birtokában van a termék, az ne fogyassza azt el.
