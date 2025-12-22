Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján visszahívták az S-BUDGET 1 kilogrammos gyorsfagyasztott szamócáját.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy a SPAR Magyarország Kft.-vel együttműködve megtették a szükséges intézkedéseket, és gondoskodtak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról és azok visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca

Kiszerelés: 1 kg

Minőségmegőrzési idő: 09.05.2027. valamint 02.09.2027.

Beszállító: Agrosprint Zrt.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Növényvédőszer-maradék tartalom.

A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt, és még birtokában van a termék, az ne fogyassza azt el.