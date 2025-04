A Tesla vezére évekkel ezelőtt azt állította, a tőle vásárolt járművek előbb-utóbb képesek lesznek teljesen önállóan elvezetni magukat. Az ígéret azóta sem teljesült, egy bírói döntés miatt pedig Musknak felelnie kell ezért – írja az UNILAD.

2016 óta a Tesla azzal is hirdette magát, hogy az azt követően gyártott autóit ellátta a teljes önvezetéshez szükséges hardverrel, és végül az összes járművébe eljut majd a szoftverfrissítés, mely önjáróvá teheti őket.

Bár a vállalat az évek során különböző tartalommal használta a teljes önvezető képesség kifejezést, Musk akkor is, és évekkel később is erősködött, autóik egyszer robotaxivá válnak majd, elérve a 4-es, 5-ös szintű önvezetést, mely a felügyelet nélküli önvezetést jelenti, akár a járműben ülő ember nélkül is.

Évekkel később azonban nem úgy tűnik, hogy ez a mérföldkő bármivel is közelebb került volna a megvalósuláshoz.

2022-ben egy bíró precedenst teremtett ítéletével, amikor elrendelte, hogy a Tesla ingyen cserélje ki egy autótulajdonos fedélzeti számítógépét egy frissebb modellre, hogy extra költségek nélkül feliratkozhasson a cég Teljes Önvezetés programjára. A vállalat már említett, 2016-os állítása szerint az összes abban az évben gyártott vagy későbbi jármű

már rendelkezik a teljes önvezető képességhez szükséges hardverrel

A tulajdonosoknak rendelkezniük kellene az ehhez való hozzáférést biztosító hardverekkel gépjárműveikben.

Idén januárban azonban Elon Musk elismerte, az HW3 számítógépek nem elég erősek a felügyelet nélküli önvezető képesség eléréséhez. A bíró döntése értelmében tehát akár mind a 4 millió érintett Tesla-tulajdonos kérvényezhetné az ingyenes cserét egy jobb verzióra.

HW3 gépek a Tesla számos modelljében futnak, a Model 3-tól a Model X-ig, és minden egyes járműnél precíz mérnöki munkát igényelne az új hardverek rendszerbe illesztése, számol be az International Business Times.

Iparági becslések szerint ez akár 10 milliárd dollárnál is többe kerülhet a cégnek.

Amennyiben a Tesla inkább a vásárlók kompenzálása mellett döntene, ugyancsak felmerülne néhány probléma. Meg kellene határozni, hogy mekkora kártérítés jár az egyes autótulajdonosoknak, akik közül sokan évekkel ezelőtt vásárolták önvezetést ígérő járműveiket.

A helyzet megnyugtató megoldásának hiánya a legrosszabb esetben viszont akár további perekhez és a márkabizalom elvesztéséhez is vezethetne.