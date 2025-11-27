Oblath Gábor, a Kopint-Tárki szakértője és tudományos tanácsadója, valamint Simonovits András nyugdíjszakértő, matematikus kiszámolták, hogy mennyivel emelkedtek volna a nyugdíjak 2010 és 2024 között, ha továbbra is svájci indexálás szerint emelik azoknak az értékét az inflációkövetés helyett.

Mindenekelőtt azt szögezték le, hogy a nominális átlagnyugdíj jóval az inflációt meghaladóan, reálértéken 47 százalékkal emelkedett 2010 és 2024 között. Ez a nyugdíjas fogyasztói árindexszel korrigálva 45 százalékos növekedés.

Ugyanakkor egy másik tényező is hatással volt az átlagnyugdíj emelkedésére, amelyet cserélődési hatásnak hívnak. Ez azt a folyamatos változást jelenti, hogy új, jellemzően magasabb nyugdíjakat állapítanak meg, miközben az alacsonyabb nyugdíjúak, azaz akik korábban vonultak nyugdíjba, meghalnak.

A Portfolio cikke szerint a szakértők mindkét hatást kétféleképpen vizsgálták, ami alapján az időszak egészére vonatkozóan fele-fele arányban volt a két összetevőnek hatása az átlagnyugdíj reálértékének emelkedésére.

Ez a számok nyelvén annyit jelent, hogy a cserélődési hatás nélkül a teljes időszakban 21 százalékkal emelkedett az átlagnyugdíj reálértéke.

Ugyanígy kétféle számítást végeztek a svájci indexálás esetében, amely alapján úgy becsülték, hogy a reálértéken mért emelések hatása ilyen módszer mellett 12-16 százalékkal haladta volna meg a tényleges reálemelés mértékét.

Ennek alapján a svájci indexálás általuk becsült hatása jóval kisebb azoknál a számoknál, amelyek korábban felmerültek

A Demokratikus Koalíció nemrég arról beszélt, hogy svájci indexálás mellett 50 illetve 25 százalékkal emelnék a nyugdíjakat bizonyos jövedelem alatt. Katona Tamás közgazdász a Népszavának korábban azt mondta, ha maradt volna a svájci indexálás, akkor 65 százalékkal lennének most magasabbak a nyugdíjak.