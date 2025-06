Magyarország az egyetlen hely Európában, ahol a hulladékkezelő nem a begyűjtött mennyiség után kapja meg a visszaváltási díjat, hanem már a forgalomba kerülés pillanatában: ezzel a módszerrel a cég előbb jut pénzéhez, minthogy a megbízást elvégezné. A Mohu ezért minden egyes vissza nem váltott palackon nyer bruttó 50 forintot – kezdi cikkét a Szabad Európa, kifejtve, mekkora összegre is tett szert bevételként a hulladékgazdálkodási vállalat, unikális módon profitorientáltan, és már előre.

2024-es beszámolójuk szerint

32,9 milliárd forint maradt a cégnél, amiért sokan nem váltották vissza a betétdíjas italcsomagolást a REpontokon.

Ezt fél év leforgása alatt sikerült a Mohu-nak abszolválnia, ugyanis csak július 1-én startolt el a kötelező visszaváltási rendszer (DRS).

A Mol koncessziós cégének az ominózus 50 forintból viszont a hatályos áfa-törvények miatt adóznia is kell, azaz

nemcsak a Mohu, hanem az állam is jól jár.

Így igazi hungarikum a magyar modell unió szinten, hiszen nem nonprofit és nem utólag kapja meg a visszaváltási díjat a vállalat.

A Szabad Európa kibontotta, birtokukba került egy elemzés, ami a DRS-rendszer elindulása előtt készült a Magyar Sörgyártók Szövetségének és a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetségének a megbízásából. A IFUA Horváth & Partners tanácsadó cég meglepően pontosan becsülte meg, mekkora összeg fog a Mohu-nál beragadni. Az elemzés 36 milliárd forintra becsülte ezt az összeget 2024-re, ami csak hárommilliárddal marad el a tényadattól – írták, úgy kalkulálva:

durván 800 millió palackot nem váltottak vissza tavaly idehaza.

A hazai törvények szerint minden ezer főnél nagyobb településen kellett volna elérhetővé tenni a szolgáltatást. Ha a Mohu-nak ismét tízmilliárd forintos tételek ragadnak be, az is elképzelhető, hogy nemcsak ATM lesz a jövőben minden faluban, hanem egy REpont is – állapítja meg a portál.