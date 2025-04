Az már a szélesebb közönség előtt sem titok, hogy fél év alatt egymilliárd, mára pedig másfél milliárd italcsomagolást váltottak vissza Magyarországon, amióta kötelezően bevezették a REpont-automatás visszaváltási rendszert (DRS, Deposit Return System).

Szerdán az online bevásárlásra szakosodott Kifli.hu X. kerületi raktáránál az egyelőre csak az egyik helyen tesztelt bulk-feed, azaz a tömeges visszaváltó automatát mutatták be a Mohuval egyetemben.

A műanyag és fém csomagolás zsákos visszaváltására egyaránt alkalmas automata lakossági használatát pedig Pilisvörösváron teszteli a Mohu. Ezáltal hatékonyabban és nyilván gyorsabban lehet a szelektíven gyűjthető hulladékot az automatákba juttatni, mint az egyesével bedobós technológia esetében.

Ezt a módszert elsődlegesen a Kifli.hu mint kereskedő gondozásában alkalmazzák, saját vásárlóik csomagolásait pedig munkatársaik akár százasával is be tudják adagolni.

De hogyan vizsgázik a tesztüzem, megfelelt-e az elvárásoknak gazdaságossági és hatékonysági szempontból? Milyen nagyságrendnél tart a visszaváltás darabszámot és visszaváltási díjat tekintve? Valamint telepítenek-e további gyorsvisszaváltó automatákat?

Ezen kérdésekre is kerestük a választ a két cég közös sajtóeseményén.

A visszaváltási rendszer edukatív céllal is bír

Elöljáróban a Kifli.hu képviseletében Szalma Rita, a társaság kereskedelmi igazgatója elmondta, szerinte mind a kereskedőknek, mind a Mohunak, de a vásárlókat is beleértve,

mindenkinek nagy felelőssége van abban, hogy olajozottan működhessen egy olyan edukáció, ami azt segíti elő, hogy rájöjjünk, mennyit segítünk mindezzel a Föld bolygónak.

Úgy gondolja, a családosok, gyermekesek is edukatív módon tudnak a legfiatalabb generációknak példát mutatni, ha mintegy közös programként tálalják ezt a procedúrát.

Ismert, március eleji közleményük szerint a visszaváltási rendszer bevezetése óta a Kifli.hu-n keresztül már több mint 2 millió palack és doboz került újra a körforgásos gazdaságba, a vásárlók pedig ezért 106 millió forint visszaváltási díjat kaptak vissza levásárolható kredit formájában. Ezt a cég házhoz szállítási szolgáltatása révén ütötték nyélbe, mely szolgáltatásukat havi 50 ezren használják, és ez napi 11 ezer PET-palackot vagy dobozt jelent. A vállalat már akkor elhatározta, a jövőben tovább kívánja növelni a visszaváltás hatékonyságát, ezért egy saját feldolgozó gépet telepít.

A Mohu nevében nyilatkozó Ozoli Gábor, a vállalat szóvivője arról beszélt, hogy napi 6-7 milliós visszaváltási volumen jellemző, és érdeklődésünkre elárulta azt is, hogy

immár 1,5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza, gyakorlatilag 9 hónap leforgása alatt.

Szavai szerint nagyon jók az arányok, körülbelül 4700 helyen lehet visszaváltani országszerte, ebből

1700 helyen, jellemzően kistelepüléseken, falvakban zajlik kézi visszaváltás, tehát automata nélkül, míg

a többi helyen, 3000 esetben automatával történik a visszaváltás.

Hogyan néz ki a visszaváltás rendszere a gyakorlatban?

Ozoli Gábor leszögezte, ahol automata üzemel, ott a boltok minden egyes palack után kapnak kezelési díjat, cserébe az a feladatuk, hogy a gépet folyamatosan takarítsák, és kezeljék, ha tele van. Fontos, hogy az automaták mellé mindig kell valaki, aki figyel a gördülékeny működtetésre. Az is lényeges, hogy ha a lakosságról van szó, legyen helyben bolt vagy kereskedelmi egység, ahol le tudják vásárolni a visszavitt csomagolások ellenértékét – vázolta fel.

A Mohu szóvivője úgy folytatta, a Kifli kreatív megoldást hozott tető alá az egyesével bedobós automatákhoz képest. Ők vállalták a visszaváltás szolgáltatását is, s ezért a cég naponta olyan mennyiséget hoz vissza, hogy érdemesnek tűnt kipróbálni, hogyan is működik egy ilyen tömeges visszaváltó automata a saját kezelésükben.

A számok nyelvén szólva a Kifli.hu kereskedelmi igazgatója ismertette,

a kezdeti átlag havi 300-350 ezer visszaváltott palack után most már ott tartunk, hogy márciusban ezt 422 ezer palackra sikerült növelni.

Amióta ezt a közös projektet viszik, mostanra az összes italcsomagolás mennyisége több mint 3,5 millióra duzzadt – fűzte hozzá Szalma Rita, aki szerint ez a szám biztosan dinamikusan növekedni fog még a továbbiakban is. Úgy tapasztalják ugyanis, hogy egyre tudatosabban viszonyulnak a kérdéshez a vásárlók is.

Mint a Mohu-szóvivő kifejtette, az a legfontosabb, hogy „évente körülbelül 3 milliárd palack, doboz és üveg van forgalomban, s azoknak a csomagolásoknak a 90 százalékát visszagyűjtik, és visszakerül a körforgásba”. Az új automata rendszer előnye, hogy eleve bedobás után már különválogatja a csomagolásokat, a szelektálás mellett pedig „le van számolva” az adott mennyiség.

„Az évek során kialakul majd egy olyan adatbázis, egy olyan nyersanyag, amely az újrahasznosítási ipart bepörgetheti”.

– rögzítette Ozoli, aki szerint ezért is lenne jó, ha jönnének még olyan szereplők, mint a Kifli.hu ezzel a pilot projekttel.

Kérdésünkre elmondta, az összes nagy hazai üzletláncban van már bedobós automata, megvan az országos lefedettség.

Az Economxnek Ozoli Gábor elárulta, a kézi visszaváltás megoldásának prózai oka van, általában a helyhiány, nem fér el a REpont-automata az adott üzletben. Felvázolta, leegyszerűsítve a következő feltételekből és lépésekből áll a folyamat:

legyen kiváltva egyéni vállalkozói igazolvány, tudjon a bolt tárolni ezer palackot, illetve legyen 50 ezer forintja ezek visszatérítéséhez.

Ezért a vállalkozás megkapja a kezelési díjat, a Mohu futára pedig ezresével el is szállítja az összegyűlt göngyöleget a teherautójával.

Motiváltakká váltak az emberek is

Ozoli arra is kitért, nem csupán a kereskedelmi partnerekkel, de a vendéglátóipar legfontosabb szegmenseit tömörítő HORECA-val is együttműködnek, ideértve a szállodákat, éttermeket és kávézókat.

Meglátása szerint a lakosság részéről élénk érdeklődés mutatkozik a visszaváltás iránt, amit a napi adatok is alátámasztanak. Ennek okaként azt is megnevezte, hogy szerinte az 50 forintos díj optimális ellentételezésnek bizonyult. „Karácsony környékén volt olyan szombat, hogy napi 10 millió palackot is visszavittek” – idézte fel, megjegyezve: ez volt az első olyan szilveszter, hogy újév reggelére Budapest utcáin nem voltak szétdobált PET-palackok.

Már a kezdetekkor a visszaváltási rendszerhez nagyjából 40 milliárd forintos előfinaszírozást biztosított a Mohu

– számolt be, kiemelve:

Eddig már másfél milliárd palackot vittek vissza, ennyi csomagolás került a Mohuhoz, így nagyságrendileg 75 milliárd forintra rúg az az összeg, amit a magyar vásárlók ezidáig visszakaptak.

Tapasztalataik szerint a díjat illetően a legtöbben a boltban levásárolható verziót választják, miután visszakapták az 50 forintnyi tételeket.

Hogyan tovább, ha beválik?

Noha korábban lehetett számos olyan hírbe belefutni, melyek a REpont mindennapi működésével kapcsolatos fennakadásról szólnak, összességében jól működő rendszernek látják a tavaly júliusban izzított visszaváltási szisztémát.

Ozoli Gábor szerint a jövőbe tekintve 2-3 éven belül be kell hozni a 90 százalékos visszaváltási arányt, jelenleg 70 százalékon állnak, de úgy látja, még nagyon friss az egész, hiszen csak múlt júliusban pörgött fel a rendszer, akkor jelentek meg tömegével a visszaváltható palackok a polcokon. Egyébként három hónap múlva lesz a bevezetés évfordulója.

Portálunk arra is kíváncsi volt, hogy ha kellő siker kíséri a most bemutatott tömeges visszaváltó gépet, tervez-e a Kifli máshová is telepíteni ilyet a közeljövőben. Szalma Rita elmondta, ha kell, akkor a mostani automata mellé egy újabbat is beállíthatnak, amennyiben kapacitási problémákba ütköznének.

De előreláthatóan őszre már készülnek egy új dobással a Mohuval együtt, a részletekre később derül fény

– tette hozzá a kereskedelmi igazgató.

Szalma Rita arra is kitért, olyan szempontból „van még zavar a fejekben”, hogy melyik italcsomagolás kompatibilis az automatákkal, az egyutas, DRS megfelelő ilyen szempontból, de jellemzően maguk a futárok is segítenek ennek tisztázásában.

Végül a cég kereskedelmi vezetője az új bulk-feed automata telítődésének gyakorisága kapcsán azt is elmondta, a Mohu heti négyszer viszi el tőlük a keletkezett, szakosítva kiválogatott hulladékot.