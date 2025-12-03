A Mohu hulladékudvara mellett, Pestszentlőrincen nyitott meg december 3-án az első magyarországi Basket Plusz üzlet. A diszkontláncnak korábban Mere volt a neve. A többi üzletükhöz hasonlóan a magyarországi bolt is olyan a stílusát tekintve, mintha egy raktárba lépnénk be.

De pontosan milyen árakkal is kecsegtet a bolt? A Blikk most összecsemegézte őket, ebből kiderül, hogy például

10 darabos, 135 literes szemetes zsákot 328,

30 darabos tisztasági betétet 241,

férfi boxer alsónadrágot 449,

míg 5,65 literes német mosógélt 1729 forintért vásárolhatunk.

A mélyhűtött polcoknál is brutálisan olcsó minden, például egy kilogramm csirkemell 1561 forint, egy kiló csirkeleveshús pedig 600 forint. A vecsési savanyú káposzta 645 forintba kerül.

A lapnak Füzes Mária, a TS Retail ügyvezetője azt mondta, hogy a Basket Plusszal a legjobbak akarnak lenni ár-érték arányban, jövőre pedig legalább tíz további Basket Plusz üzletet akarnak Magyarországon indítani.