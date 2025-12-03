A Mohu hulladékudvara mellett, Pestszentlőrincen nyitott meg december 3-án az első magyarországi Basket Plusz üzlet. A diszkontláncnak korábban Mere volt a neve. A többi üzletükhöz hasonlóan a magyarországi bolt is olyan a stílusát tekintve, mintha egy raktárba lépnénk be.
De pontosan milyen árakkal is kecsegtet a bolt? A Blikk most összecsemegézte őket, ebből kiderül, hogy például
- 10 darabos, 135 literes szemetes zsákot 328,
- 30 darabos tisztasági betétet 241,
- férfi boxer alsónadrágot 449,
- míg 5,65 literes német mosógélt 1729 forintért vásárolhatunk.
A mélyhűtött polcoknál is brutálisan olcsó minden, például egy kilogramm csirkemell 1561 forint, egy kiló csirkeleveshús pedig 600 forint. A vecsési savanyú káposzta 645 forintba kerül.
A lapnak Füzes Mária, a TS Retail ügyvezetője azt mondta, hogy a Basket Plusszal a legjobbak akarnak lenni ár-érték arányban, jövőre pedig legalább tíz további Basket Plusz üzletet akarnak Magyarországon indítani.
