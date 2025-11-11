Az első Basket Plusz nevű diszkontáruház, az orosz hátterű Szvetofor csoport (korábbi nevén Mere) első magyarországi egysége lesz, írja a Privátbankár.hu. A nyitást november végére tervezik. A Basket Plusz a korábban tervezett Mere-lánc új neve, és a TS Retail Kft. áll mögötte, amely mindössze két hete került be a cégnyilvántartásba. Az üzlet minimális személyzetű boltként üzemel majd, az árukat raklapokon tárolják majd.

Az üzlet az M5-ös autópálya bevezető szakaszához közel, a XVIII. kerületi Besence utca 1. szám alatt lesz, közvetlenül a Mohu hulladékudvara mellett. A helyiségben az árusítótér 570 négyzetmétert tesz ki. A lánc litván telefonszámon keres pénztárosokat és fejlesztési menedzsert, és már plakátkampányra és online hirdetésekre is készül.

A nyitás már másfél éve húzódik.

A Szvetofor csoport tulajdonosai, az orosz Schneider testvérek, akik szankciós listán szerepelnek az orosz–ukrán háború óta. Korábban az Átlátszó írta meg, hogy a magyarországi menedzsmentben Farkas Zsigmond neve is ott van, akinek korábbi üzleti kapcsolata volt Rogán Antal apósával, Obrusánszki Zsolttal.

Az orosz üzletlánc terjeszkedését nem minden európai országban fogadták kitörő örömmel.

Lengyelországban egy bojkott miatt kellett bezárni a Mere-üzleteket, amelyeket több mint két év után MyPrice néven nyitottak újra.

A balti államokban tüntetések után nevezték át szintén MyPrice-ra a cégcsoport boltjait.

Szlovákiában azonban sikerült az indulás: a besztercebányai Mere üzlet október 6-án nyitott ki.

Az orosz üzletlánc magyarországi terjeszkedése több mint másfél éve húzódik. Először tavaly április 1-jén jelentették be, hogy Magyarországon is üzleteket nyitnak, de azóta sem sikerült az indulás.