Az eredeti tervek szerint a kormány 2026-ra 13 százalékos minimálbér és 10 százalékos garantált bérminimum emeléssel számolt a 2024-es, hároméves bérmegállapodás alapján.

Csak a tervezetthez képest jelentősen elmaradt a gazdasági növekedés, és az inflációs szint is magasabb maradt. Emiatt már a szakszervezetek és a kormány is jelezték, hogy újra neki kell futni a bértárgyalásoknak.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2025 októberében vállalati felmérést végzett a 2026-os minimálbér emelésről, amelyre 1460 munkaadó válaszolt. A megkérdezettek állományi létszámának 12 százaléka minimálbéres foglalkoztatott, további 15 százalékos pedig garantált bérminimumot kap.

A válaszadók a saját bevallásuk alapján átlagosan maximum 5 százalékkal tudnák a minimálbért és a garantált bérminimumot emelni, ami a tervezett 10-13 százalékos tervektől jócskán elmarad.

A GKI közleményében megjegyzi, bár a várható teljes bruttó béremelkedést alulmúlja az 5 százalékos minimálbér emelés, reál értelemben, inflációval korrigálva egy százalékos növekedést jelent.

A válaszok tekinteténem sem a szektorok, sem a különböző vállalatméretek között nem volt szignifikáns eltérés: a medián és az átlag is 5 százalék körül volt minden kategóriában.

A GKI arra mutat rá, hogy 2010 és 2019 között dinamikusan nőttek a bérek: a minimálbér 70, a garantált bérminimum pedig 85 százalékkal. Ezután a koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború miatt kibontakozódó gyenge gazdasági növekedés és a kiugróan magas infláció kedvezőtlenül hatott a legkisebb keresetűek vásárlóerejére. Ebben az időszakban stagnált vagy enyhén csökkent a reál minimálbér és a garantált bérminimum is.

Kedvező hírnek nevezte ugyanakkor a GKI, hogy 2024-ben már alacsony infláció mellett emelkedtek a nominális értékek, így a reálérték is: a minimálbér 11, a garantált bérminimum 6 százalékkal. Idén a folyamat, bár lassabb ütemben, de tovább folytatódott: 4 százalékkal emelkedett a minimálbér, 2 százalékkal pedig a garantált bérminimum reálértéke.

Bár a minimálbér és a garantált bérminimum indexe összeért a 2020-as évek elejére, tavaly óta ismét elnyílás figyelhető meg a GKI közleménye szerint: jobban nő a minimálbér, mint az átlagkereset.