A Lechner Ödön-díjat az építészeti ágazat érdekében hosszabb távon végzett kimagasló szakmai és társadalmi tevékenység alapján lehet elnyerni.

A díjat többek között Hegedűs Gergely András, a Magyar Építők főszerkesztője, az építőipari kommunikáció terén végzett munkájáért. Díjat vehetett át továbbá Keszthelyi Tibor (FŐMTERV Zrt. vezérigazgató), Peterka Attila (West Hungária Bau Kft. stratégiai igazgató), Piltman Miklós ácsmester és Závodiné Sánta Melinda Margit, az ÉVOSZ gazdasági vezetője.

A Magyar Építők tudósítása szerint az eseményen a Lechner Ödön-díj mellett az Év Zöld Építménye Díjakat, az Építési Alkotói díjakat, a Dési Albert-díjat, a Marketingkommunikációs Díjakat, a BME TDK különdíját, a Sándy Gyula-díjat és az Épületgépészeti Nívódíjakat is is átadták.

A díjazottak között szerepel például a Metrodom River Lakópark, a Schneider Electric dunavecsei létesítménye, építész- és épületgépészmérnökök, valamint a Market Építő Zrt. kommunikációs kampánya és a Mapei Kft. szakember-közösségi programja.