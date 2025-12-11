A német kormány már jövőre leszámolhat a hagyományos értelemben vett, 8 órás napi munkaidővel a tervek szerint. Ez a tervezet már régóta napirendben van, azonban most a munkaügyi minisztérium konkrét előterjesztéssel készül.

Az intézkedés értelmében, követve Nagy-Britannia és Írország példáját, a törvénybe iktatott napi maximum 8 órás munkaidő helyett jogilag szabályozott heti maximális munkaidőt vezetnének be. A rugalmas szabályozással a minisztérium azt szeretné támogatni, hogy könnyebben össze tudják a dolgozók egyeztetni a magánéletüket a munkával – írja a Dívány.

A módosítással lehetősége lenne a munkavállalóknak arra is, hogy bizonyos napokon akár 10-12 órát is dolgozzanak, ha ezzel a heti időkeretet nem lépik túl.

A munkaadók szövetségének vezetője szerint gyors cselekvésre van szükség, a rugalmas munkaidő pedig gazdasági növekedést generálhat. Ezzel szemben a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) vezetője szerint sok alkalmazott már így is a teljesítőképessége határán van, a betegszabadság aránya magas, valamint a mentális megterhelés is nő, a tervezett változtatás pedig káros a munkavállalók szempontjából.