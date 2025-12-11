Összegezték, vajon milyen időjárás is várható karácsonykor az AI-előrejelzések nyomán.
Nem újdonság, hogy manapság már a fehér karácsony ritka, mint a fehér holló.
Ez a hóhiányos állapot pedig várhatóan idén sem alakul másképp: jelenleg úgy tűnik, hogy alig van esély a fehér karácsonyra.
Az Időkép azt írja, a középtávú és AI-előrejelzések szerint ugyanis egészen az ünnepekig kitarthat a télhez képest enyhe idő.
A hidegpárnás időjárási helyzetért felelős anticiklon a következő időszakban is itt marad fölöttünk, a magasban nyugat, délnyugat felől érkező enyhe levegő a felszín közelében konzerválja a hideg, nyirkos levegőt. A legtöbb helyen így marad a borongós, többfelé párás, ködös idő, csak kisebb körzetekben süthet ki a nap.
Előrejelzésük szerint a havazásnak gyakorlatilag nulla az esélye.
