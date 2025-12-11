Újabb videóban mutatta be különleges humanoid robotjának képességeit a kínai EngineAI robotikai vállalat. Az egyesek szerint Terminátor, mások szerint Vasember külsejű gép ezúttal emberi főnökével állt ki párharcra - számolt be az Interesting Enginiering portál.

A teljes méretű humanoid robotot nagyfokú mobilitásra, állóképességre és sokoldalú feladatvégzésre tervezték.

Olyan ütés-, hő- és környezeti hatásoknak ellenálló szerkezettel látták el, amely a gyártó szerint akár extrém körülmények között végzett munkákhoz is ideális lehet.

173 cm magas, akkumulátorral együtt 75 kg-ot nyom, teste repülőgépipari minőségű alumínium panelekből készült. Felépítésének és érzékelő rendszerének köszönhetően képes a gyors irányváltásokra és az olyan fejlett mozgásokat, mint az akrobatikus forgások és a levegőben történő rúgások, mindemellett akár három métert is képes megtenni egy másodperc alatt.

Az EngineAI először egy drámai hangulatú videóban mutatta be a gép képességeit, fizikai erejét. Ám a felvétel, amelyen a robot rúgásokat végez és ajtókat tör be, vitát váltott ki annak hitelességéről. A sötét stúdióban forgatott klip láttán többen digitális trükköket gyanítottak, annak ellenére, hogy a cég azt határozottan tagadta.

A sencseni székhelyű vállalat a pletykák cáfolatára most az X-en közzétett egy új videót. A felvétel a robotot egyszerű környezetben mutatja be, hogy bebizonyítsa: a gép gyors, precíz mozgásai valóságosak.

A felvételen maga a cég vezérigazgatója, Zhao Tongyang áll ki teljes védőfelszerelésben a Terminátorral.

A demonstráción T800 egyetlen erőteljes rúgással leterítette az EngineAI alapítóját.

Kép: X

A felvételek rohamosan terjedtek a kínai és nyugati médiaplatformokon, a reakciók azonban ezúttal is megoszlanak: egyesek merésznek nevezik a bemutatót, mások még mindig kételkednek valóságosságában.

Az EngineAI korántsem az egyetlen humanoid robot gyártó a piacon, ám míg versenytársai az ipari és logisztikai alkalmazásokat hangsúlyozzák, addig a kínai cég "Rombolásra született" szlogennel népszerűsíti gépét, sőt, már azt is bejelentette, hogy "Robot Boxer" elnevezéssel hamarosan robotharci tornát rendez.

A T800-at egyébként mintegy 8 millió forintért árulják.