Lemondott posztjáról, így távozik a Szőlő utcai javítóintézet éléről Varga László Balázs, akit csupán a múlt héten neveztek ki – írja információi alapján a Telex.

Az óbudai Szőlő utcában lévő Budapesti Javítóintézet igazgatójaként a megbízatása 2026. április 30-ig szólt volna. Varga László Balázst a Szőlő utcai intézmény élére azután nevezték ki, hogy az ott zajló nyomozás részeként a múlt hét során látványos akció során három embert vettek őrizetbe, köztük az intézet korábbi megbízott igazgatóját, Kovács-Buna Károlyt is.

Varga László Balázs kérdésükre nem cáfolta az információt és a portált az illetékes hivatalokhoz irányította.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot is megkeresték, írásban elküldött kérdéseikre viszont későbbre ígértek választ. Keresték a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP) is, miután épp egy hete, a múlt szerdai Magyar Közlönyben megjelent az a rendelet, ami alapján a javítóintézetek fenntartásáról ezentúl a büntetés-végrehajtás gondoskodik.

A BVOP kommunikációs osztálya is későbbre ígért kérdéseikre választ. Szerették volna azt is megtudni, ki irányítja most a Budapesti Javítóintézetet, egyelőre várják a reagálást erre is.

Varga elődje, Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója múlt hét hétfőn mondott le pozíciójáról, kedden pedig előállították. Napvilágot látott ugyanis, hogy több biztonságikamera-felvételen a megbízott igazgató fiatalokat rángat, rúg és ver meg a Szőlő utcai javítóintézetben. Eddig összesen hét embert vont eljárás alá a Központi Nyomozó Főügyészség.