A friss Magyar Közlönyből derült ki szerda reggelre, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök

Ambrus Dávidnak rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rangot adományozott.

Ugyanakkor ezzel nem lett hagyományos értelemben vett, új kormányzati minisztere Magyarországnak.

Azaz a magyar kormány nem bővült. Ismert, meghatalmazott miniszter diplomáciai rang, amely jellemzően a hagyományos diplomaták felett áll, de nem azonos a nagyköveti tisztséggel. Ilyen címet általában nagykövetek helyettesei vagy külképviseletek vezetői kapnak.

Emlékezetes, korábban Ambrus Dávid Magyarország Fülöp-szigeteki nagykövetségén tevékenykedett, míg tavaly májusban a marokkói külképviselet diplomatájaként dolgozott.

2024 decemberében, éppen egy évvel ezelőtt Fülöp Zsoltot nevezték ki erre a tisztségre.