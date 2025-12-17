A bankok tiltakozása dacára megjelent éjjel a Magyar Közlönyben a törvénymódosítás a díjmentes készpénzfelvétel duplázásáról, ezzel 300 ezer forintra nő az ingyenes készpénzfelvét határa. A Portfolio.hu értesülései nyomán azt írja, az eredetileg január 1-jétől tervezett változás helyett

február 1-jétől jön az új világ az automatáknál.

Az intézkedés a pénzintézeteknek az át nem hárítható tranzakciós illeték miatt fáj igazán.

Az limitemelő lépés ellen ágált a Magyar Bankszövetség is, most viszont úgy fest, semmi akadálya, hogy

150 ezerről 300 ezer forintra emelkedjen a havonta ingyenesen felvehető készpénz felső határa.

Az azonban továbbra is megmaradt, hogy legfeljebb két alkalommal lehet felvenni a teljes összeget egy hónapban.

Ezzel a bankoknak 300 ezer forintra kell növelniük az ATM-ekből egy készpénzfelvételi alkalommal felvehető összeg értékét is. Ám elképzelhető, hogy fizikai korlátai lehetnek annak, hogy az ATM kiadjon egyszerre ekkora összeget, főleg úgy, ha nem is tudja kizárólag nagy címletekben kiadni.