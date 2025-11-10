Az alkotmányjogi panaszban a pénzintézetek az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvény (ATM törvény), és az egyéb vonatkozó jogszabályok (16/2025. (V. 29.) NGM rendelet, 19/2025.(VI. 26.) MNB rendelet, 20/2025 (VI. 26.) MNB rendelet által módosított 1/2023.(I. 17.) MNB rendelet) egyes rendelkezéseit vélik Alaptörvénybe ütközőnek.

Az álláspontjuk az, hogy az ATM törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba – írja az MTI.