Az alkotmányjogi panaszban a pénzintézetek az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvény (ATM törvény), és az egyéb vonatkozó jogszabályok (16/2025. (V. 29.) NGM rendelet, 19/2025.(VI. 26.) MNB rendelet, 20/2025 (VI. 26.) MNB rendelet által módosított 1/2023.(I. 17.) MNB rendelet) egyes rendelkezéseit vélik Alaptörvénybe ütközőnek.
Az álláspontjuk az, hogy az ATM törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba – írja az MTI.
Megvan, ki telepít ATM-et az ön településén, Varga Mihály kiosztotta a feladatotA Magyar Nemzeti Bank közzétette, mely pénzintézetek helyeznek el bankautomatákat az egyes településeken a 2025-ben induló, illetve egyes helyeken 2026 első negyedévéig tartó ütemezés szerint, hogy mindenhol biztosított legyen a készpénzhez való hozzáférés.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!