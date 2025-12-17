Hivatalosan is vádat emeltek Rob Reiner hollywoodi filmrendező és politikai aktivista kisebbik fia ellen szülei meggyilkolása miatt - jelentette a Reuters.

A 32 éves Nick Reinert néhány órával azután tartóztatták le, hogy vasárnap délután megtalálták apja, a 78 éves színész-rendező, Rob Reiner és édesanyja, a 70 éves fotós-producer, Michele Reiner holttestét a Los Angeles-i házukban.

Nathan Hochman megyei kerületi ügyész azt mondta, hogy ha bebizonyosodnak a vádak,

a gyilkosságokért életfogytiglani börtönbüntetést kaphat feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, vagy akár halálbüntetést, de az ügyészek még nem döntöttek arról, hogy kérik-e a halálbüntetést az ügyben.

Azt mondta, az ügyészek „figyelembe veszik a család gondolatait és kívánságait” az ilyen döntések meghozatalakor.

A kerületi ügyész kitért arra is, hogy késsel követték el a gyilkosságokat, de erről további részleteket nem közölt. Nem beszélt a lehetséges indítékokról sem. Mindössze annyit mondott: a boncolások fogják meghatározni a halál pontos okát, módját és időpontját.

Sajtóértesülések szerint Nick Reiner heves összetűzésbe keveredett szüleivel szombat este egy Conan O'Brien humorista által szervezett ünnepi partin.