Zseniális ötlet volt Gáspár Evelin alkalmazása – mondta Németh Balázs műsorvezető az Igazság órája című műsorában, amelyre vendége, Szijjártó Péter úgy reagált: „vállalom”.

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra feltöltött videóban részletezte álláspontját:

„Itt van ennek az extrém, szélsőséges, rosszindulatú, liberális terroroldalnak az elképesztő képmutatása. Tehát itt van egy fiatal hölgy, 31-32 éves, aki Magyarországon, Luxemburgban is tanulmányokat végzett. Két nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van, az Európai Parlamentben is dolgozott már. És csak azért, mert egyesek az édesapja televíziós, meg showman-i karrierjéről így vagy úgy gondolodnak, ezért ezt a fiatal lányt gyakorlatilag képtelennek gondolják arra, hogy ő saját jogán, a saját felnőtt mivoltában tanulva, nyelvvizsgákat szerezve, mondjuk a Külügyminisztériumban dolgozzon.”

Beszéljünk őszintén, itt egy roma lányról, hölgyről van szó – közölte a tárcavezető. Németh Balázs felvetésére, miszerint az elmúlt napokban „kőkemény cigányozás zajlott”, Szijjártó Péter igennel válaszolt, és így fogalmazott: a bírálatok mögött ott van a rosszindulatú, bújtatott hozzáállás, hogy ne lehessen teljesen megfogni a dolgot, de azért mindenki összekacsint. „Itt van Győzike lánya, egy roma lány – hát most hogyan, hát biztos, hogy nem, ugye?”

A miniszter leszögezte, hogy ez felháborító: „Ők azok, ezek a liberálisok, azt mondják, a gyerekek nem tehetnek az apák bűneiről… Oké, én is ezt gondolom, de nem erről beszélünk, mert nincs bűn. Egy gyereket a szülei alapján megítélni szerintem az egyik legnagyobb bunkóság. Ha Evelin a Tisza Párthoz jelentkezett volna sajtósnak, ugyanez a médiavilág úgy ünnepelné, mint világsztárt… És akkor elmondanák, hogy micsoda fantasztikus integráció, egy roma lány, micsoda nagyszerű dolog.”

A 24.hu megkeresésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium a napokban közölte: Gáspár Evelin a tárca kommunikációs stábjában dolgozik, ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel a miniszter közösségi médiás platformjait szerkeszti.