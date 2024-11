„Nagyszerű beszélgetést folytattam Trump elnökkel, és gratuláltam neki a történelmi győzelméhez – amelyet ragyogó kampánya tett lehetővé” – írta Volodimir Zelenszkij az X platformon.

– tette hozzá.

I had an excellent call with President @realDonaldTrump and congratulated him on his historic landslide victory—his tremendous campaign made this result possible. I praised his family and team for their great work.



We agreed to maintain close dialogue and advance our…