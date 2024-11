Megvolt az első telefonbeszélgetés Donald Trumppal az amerikai elnökválasztás után - közölte Orbán Viktor mindkét közösségi oldalán. Az X-en angolul, a Facebookon posztolta mi, hogy

A floridai Mar-a-Lago leginkább arról nevezetes, hogy Donald Trump előszeretettel tölti itt az idejét és fogad vendégeket a saját tulajdonú klubjában. A magyar miniszterelnök többször is meglátogatta már.

Mar-a-Lago calling. Just had my first phone conversation with President @realDonaldTrump since the elections. We have big plans for the future!