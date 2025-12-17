A foodora szolgáltatása jelenleg hat európai országban érhető el: Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Finnországban, Norvégiában és Svédországban. Hazánkban a platform már 21 városban működik, köztük Cegléden, Dunaharasztin, Ecseren, Esztergomon, Gyömrőn, Gyulán, Hajdúböszörményen, Hajdúszoboszlón, Hatvanban, Hódmezővásárhelyen, Kiskunhalason, Komlón, Maglódon, Nagykovácsi-Remetén, Orosházán, Paksban, Pécelen, Szentesen, Tatán, Velencén és Veresegyházán.

A cég közleménye szerint a magyarországi terjeszkedés megerősíti elkötelezettségüket a kisebb városi központok kiszolgálása iránt, és a növekvő keresletet is jelzi. 2025-ben több mint 150 futár csatlakozott a platformhoz, amely a tájékoztatás szerint megbízható keresetkiegészítést és rugalmas munkaidőt kínál a helyi lakosoknak.

Emellett a helyi éttermeknek és üzleteknek - közülük sok kis, családi tulajdonban lévő vállalkozás - olyan fontos digitális kirakatot és logisztikai infrastruktúrát biztosít a foodora, amelyet nem minden üzleti szereplő engedhet meg magának; az éttermek új ügyfelekkel találkozhatnak, bővíthetik hatókörüket és stabilizálhatják bevételeiket.

Az év eleje óta a 21 városból már több mint 150 000 rendelés érkezett, az ügyfelek pedig egyre gyakrabban rendelnek háztartási termékeket is a melegétel mellett, mindezt akár 30 perc alatt. A foodora így gyors, gördülékeny és megfizethető szolgáltatással köti össze a vásárlókat az éttermekkel és üzletekkel - írta a cég.