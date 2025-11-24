Új-Zéland 2050-ig ki akarja irtani a kóbor macskákat – jelentette be az ország környezetvédelmi minisztere, megismételve a tíz évvel ezelőtti terveket, amelyek már korábban is heves ellenreakciót váltottak ki az állatjogi aktivistákból – írja a The Guardian.

Tama Potaka környezetvédelmi miniszter pénteken bejelentette, hogy a világszerte vezető Predator-Free 2050 stratégiába felveszik a vadmacskákat is. 2016-os bevezetése óta ez az első alkalom, hogy ragadozó kerül fel a listára.

A vadmacskákat egyes területeken már most befogják és leölik, de a listán szereplő ragadozókra összehangolt célzott programok, nagyszabású kiirtási programok és kutatások is vonatkoznak. A részletesebb tervek 2026 márciusában kerülnek nyilvánosságra.

Több mint 2,5 millió vadmacska kóborol jelenleg Új-Zéland erdős területein és part menti szakaszain, ahol akár egy méter hosszúra is megnőhetnek, és akár 7 kg-os súlyt is elérhetik. Az állatokkal kapcsolatos elsődleges probléma, hogy elpusztították az őshonos állatvilágot, többek között a Rakiura Stewart-szigeten a pukunui, vagy déli dotterel vadászatával. Ezt a két állatfajt már szinte a kihalás szélére sodorták.

A „hidegvérű gyilkosok” olyan emlősök mellé kerülnek fel a listára, mint a menyétek, a nyestek, a menyétek, a patkányok és az oposszumok.

A vadmacskák felvétele a listára évekig tartó kampány után történt, és a múltban jelentős közvélemény-ellenállásba ütközött. Amikor a környezetvédő Gareth Morgan 2013-ban elindította „Cats to Go” kampányát borzalommal fogadta a közvélemény. A természetvédelmi minisztérium a Guardiannek elmondta, hogy a stratégia tervezetére érkezett visszajelzések túlnyomórészt támogatták a macskák számának szabályozását, 90 százalék pedig a vadmacskák listára való felvételét.