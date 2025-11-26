Az uniós reform célja, hogy felszámolják a visszaéléseket, valamint megfékezzék a kegyetlen üzleti gyakorlatokat, továbbá, hogy hatékonyabban védjék a háziállatok jólétét és egészségét.

A tervezet legfontosabb eleme, hogy az EU-ban élő összes macskát és kutyát, ideértve a magántulajdonban élőket is, kötelező lesz mikrochippel ellátni, és regisztrálni egy interoperábilis nemzeti adatbázisban. Erre az eladók, tenyésztők és menhelyek 4 év, a magántulajdonosok pedig a kutyák esetében 10 év, a macskák esetében pedig 15 év felkészülési időt kapnának.

A nyomon követhető rendszer célja, hogy az ismeretlen eredetű, sokszor egészségtelen körülmények között tenyésztett kölykök piacra kerülését megakadályozza, és könnyebb helyzetbe hozza a hatóságokat az illegális szaporítók felderítésében – írja az Agroinform.

Ezen felül a rendelet több, a hétköznapi állattartásban és a kiállítási világban is elterjedt gyakorlatot is betilt: például a kutyák és macskák tárgyhoz kötözését, valamint a csípős vagy fojtó nyakörvek biztonsági mechanizmusok nélküli használatát. Emellett nem lehetne részt venniük versenyeken, kiállításokon és bemutatókon a megcsonkított vagy túltenyésztett állatoknak.

Mindemellett már az EU-ba lépés előtt mikrochippel kellene a jövőben ellátni a behozott kutyákat és macskákat, valamint egy kötelező nemzeti adatbázisban kellene regisztrálni őket. A belépő tulajdonosnak emellett legalább öt munkanappal az érzekés előtt előzetes regisztrációt kellene benyújtania.