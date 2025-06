Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök, a jobbközép GERB párt tagja prioritásként jelölte meg az euróövezethez való csatlakozást, azzal érvelve, hogy az fellendítené a gazdasági stabilitást és növekedést.

A magasabb áraktól és a függetlenség elvesztésétől való félelem azonban a nacionalista pártok malmára hajtotta a vizet, és bőven táplálta a tiltakozásokat az ország euróövezetbe való belépése ellen.

Egy nemrégiben készült uniós felmérés szerint Bulgária lakosságának fele ellenzi az euró bevezetését.

Közgazdászok és szakértők hada mérlegelte Bulgária euróövezeti csatlakozásának lehetséges kockázatait, felvázolva, hogy mit veszíthet és mit nyerhet a kelet-európai ország a lépéssel.

„A legnagyobb gond az árak megugrásától való félelem, különösen, hogy egyes kereskedők felfelé kerekíthetik az árakat. Sok bolgár aggódik amiatt, hogy az euróövezeti tagság alááshatja a vásárlóerejüket, különösen a szegényebb vidéki területeken”

– mondta Valentin Tataru, az ING Bulgáriával foglalkozó közgazdásza a CNBC-nek.

Mindazonáltal azt is érdemes itt megjegyezni, hogy a bolgár levának évek óta rögzített árfolyama van az euróhoz képest, ezért az átmeneti inflációs megugrásnak enyhének kell lennie – így nagy meglepetéssel azért nem kell számolni. A bolgárok – egyébként a románokhoz hasonlóan – az ingatlanárakat, akárcsak az új autók árait gyakorlatilag euróban számolják.

Komoly feszültségforrás az is, hogy mit is jelent majd Bulgária pénznemének, a levának a feladása az ország függetlensége és szuverenitása szempontjából – ezek persze politikailag motivált eszmék, ám mára szimbolikussá váltak. A nemzeti kontroll elvesztése mellett erősek az aggodalmak a monetáris politika feletti ellenőrzés feladásával kapcsolatban is, mivel az euróövezet országai az EKB döntéseinek vannak alárendelve.

Más kérdés persze, hogy ezt az euróövezet országai nem feltétlenül élik meg akkora problémaként, hiszen az EKB hitelességének és a csökkent devizakockázatnak köszönhetően alacsonyabb kamatlábakból profitálnak” – mutatott rá a lap által megkérdezett szakértő.

Az alacsonyabb kamatlábak jellemzően a hitelfelvevők javát szolgálják, mivel a hitelek és a jelzáloghitelek megfizethetőbbé válnak.

Az euróövezethez való csatlakozás és az EKB felügyeletének biztosítása ráadásul növelheti Bulgária gazdasági stabilitását és növekedési kilátásait. Tódulhatnak a külföldi befektetések, és az ország bruttó hazai termékét is várhatóan növelné az euróövezeti tagság. A gazdaságot élénkítő kulcsfontosságú területek, mint például a kereskedelem és az idegenforgalom, szintén támogatást kaphatnak – tették hozzá az elemzők.

Bulgária számos kulcsfontosságú kereskedelmi partnere az EU-ban található, az ország statisztikai hivatalának adatai szerint 2023-ban exportjának nagy része a 27 államból álló közösség tagállamaiba irányult. A kulcsfontosságú ágazatok közé tartoznak a gépek és a szállítóeszközök, a gyártott termékek és az élelmiszerek.

A turizmus eközben a gazdaság jelentős tényezőjévé vált, mivel Bulgária nyári és téli úti célként meglehetősen jól pozicionálja magát. A hivatalos statisztikák szerint 2024-ben több mint 13 millió külföldi látogatta meg az országot.

A közgazdászok által kiemelt kockázatok egyike a Bulgária euróbevezetését övező politikai feszültség. A nyilvános ellenállás már eddig is jelentős tiltakozásokat váltott ki, és középtávon a kérdés a populista és euroszkeptikus politikai mozgalmak támogatottságának növekedésének egyik fő mozgatórugójává válhat – magyarázták az elemzők, hozzátéve, hogy a tüntetések és az euróövezetbe való belépéssel kapcsolatos aggodalmak ellenére, legalábbis hosszú távon az ország számára az előnyök meghaladják a negatívumokat.