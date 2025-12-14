A szervezők arra szólították fel a tüntetés résztvevőit, hogy gyújtsanak egy gyertyát a Szőlő utcai intézet bejárata előtt a "megnyomorított életekért".

Ennek megfelelően az emberek gyertyákat helyeztek el a javítóintézet kapujánál, valamint a szervezők több dobozt is kitettek az épület elé, amelyekbe a résztvevők a javítóintézetben fogvatartottaknak szóló üzeneteiket tehették.

A demonstráción Puzsér Róbert mellett megjelent Juhász Péter influenszer, volt politikus, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Hadházy Ákos országgyűlési képviselő is.