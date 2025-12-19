A közigazgatási szünet alatt is kezdeményezhető ügyintézés elektronikusan a NAV-nál, személyesen az ünnepek alatt is nyitva tartó hivatalt lehet felkeresni, az ügyfélszolgálatokról a hatóság honlapján az Ügyfélszolgálat-keresőben lehet tájékozódni – hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az időpontokat ismertető tájékoztatás szerint a vármegyeszékhelyek központi ügyfélszolgálatai, a fővárosban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálata (Budapest XIII. ker., Dózsa György út 128-132.), a Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága (Budapest XIII. ker., Kresz Géza utca 13-15.), valamint a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

december 29-én 8:30 és 12 óra között,

december 30-án 8:30 és 12 óra között fogadja az ügyfeleket.

December 31-én zárva tartanak.

A 1819-es számon tárcsázható NAV-Infóvonal pedig

december 23-án 8:30 és 13:30 óra között,

december 29-én 8:30 és 16 óra között,

december 30-án 8:30 és 13:30 óra között fogadja a hívásokat.

December 31-én a vonal nem hívható.

Az adóügyek elektronikusan is intézhetők, aki teheti, válassza az elektronikus megoldásokat – javasolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.