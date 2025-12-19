A jövő január elején esedékes, 2025. decemberi családi pótlékot idén is hamarabb, december 22-én küldik. Így viszont január első napjaiban nem számíthatnak újabb utalásra a családok – ismertette a Magyar Államkincstár.

Az érintetteket megillető családi pótlékot általában a hónap első munkanapjaiban kezdi kézbesíteni az Államkincstár. Az elmúlt években ettől jellemzően el szoktak térni két ízben, augusztusban, az iskolakezdést megelőzően, valamint decemberben, az ünnepek előtt.

A családi pótlék mellett ugyanakkor a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás, illetőleg a vakok személyi járadéka is december 22-én érkezik majd a számlákra.

Ám postai kézbesítés esetén valamivel később várható a szóban forgó összeg, mely függ a gyermekek számától és a családi helyzettől is.

egy gyerek után 12 200 forint,

két gyerek esetén gyermekenként 13 300 forint,

három vagy több gyerek esetén gyermekenként 16 000 forint jár.

Az egyedülálló szülőknél az összeg gyerekenként havi 1500 forinttal magasabb, a tartós betegséggel élő gyermekek után havi 23 300, egyedülálló szülő esetén 25 900 forintot kapnak az arra jogosultak.

Ismeretes, a családi pótlék összegéhez már régóta nem nyúltak hozzá, érdemben immár 2009 óta nem változott, nem indexálják az inflációhoz.