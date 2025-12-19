A jövő január elején esedékes, 2025. decemberi családi pótlékot idén is hamarabb, december 22-én küldik. Így viszont január első napjaiban nem számíthatnak újabb utalásra a családok – ismertette a Magyar Államkincstár

Az érintetteket megillető családi pótlékot általában a hónap első munkanapjaiban kezdi kézbesíteni az Államkincstár. Az elmúlt években ettől jellemzően el szoktak térni két ízben, augusztusban, az iskolakezdést megelőzően, valamint decemberben, az ünnepek előtt. 

Kapcsolódó

A családi pótlék mellett ugyanakkor a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás, illetőleg a vakok személyi járadéka is december 22-én érkezik majd a számlákra.

Ám postai kézbesítés esetén valamivel később várható a szóban forgó összeg, mely függ a gyermekek számától és a családi helyzettől is.

  • egy gyerek után 12 200 forint,
  • két gyerek esetén gyermekenként 13 300 forint,
  • három vagy több gyerek esetén gyermekenként 16 000 forint jár.

Az egyedülálló szülőknél az összeg gyerekenként havi 1500 forinttal magasabb, a tartós betegséggel élő gyermekek után havi 23 300, egyedülálló szülő esetén 25 900 forintot kapnak az arra jogosultak.

Ismeretes, a családi pótlék összegéhez már régóta nem nyúltak hozzá, érdemben immár 2009 óta nem változott, nem indexálják az inflációhoz.

Tömegek mozdultak meg: nem maradt visszhang nélkül az intézkedés

A háromgyermekes anyák kedvezménye élethosszig szól, a becslések szerint 200–250 ezer nőre vonatkozhat. Bővebben >>>