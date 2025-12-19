A jövő január elején esedékes, 2025. decemberi családi pótlékot idén is hamarabb, december 22-én küldik. Így viszont január első napjaiban nem számíthatnak újabb utalásra a családok – ismertette a Magyar Államkincstár.
Az érintetteket megillető családi pótlékot általában a hónap első munkanapjaiban kezdi kézbesíteni az Államkincstár. Az elmúlt években ettől jellemzően el szoktak térni két ízben, augusztusban, az iskolakezdést megelőzően, valamint decemberben, az ünnepek előtt.
Kapcsolódó
A családi pótlék mellett ugyanakkor a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás, illetőleg a vakok személyi járadéka is december 22-én érkezik majd a számlákra.
Ám postai kézbesítés esetén valamivel később várható a szóban forgó összeg, mely függ a gyermekek számától és a családi helyzettől is.
- egy gyerek után 12 200 forint,
- két gyerek esetén gyermekenként 13 300 forint,
- három vagy több gyerek esetén gyermekenként 16 000 forint jár.
Az egyedülálló szülőknél az összeg gyerekenként havi 1500 forinttal magasabb, a tartós betegséggel élő gyermekek után havi 23 300, egyedülálló szülő esetén 25 900 forintot kapnak az arra jogosultak.
Ismeretes, a családi pótlék összegéhez már régóta nem nyúltak hozzá, érdemben immár 2009 óta nem változott, nem indexálják az inflációhoz.
Tömegek mozdultak meg: nem maradt visszhang nélkül az intézkedésA háromgyermekes anyák kedvezménye élethosszig szól, a becslések szerint 200–250 ezer nőre vonatkozhat. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!