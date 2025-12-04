Crosetto bejelentette, hogy az önkéntes katonai szolgálat működését a védelmi tárca a fegyveres erőkkel közösen dolgozza ki. Első lépésben a kormánypártok vitatják meg a javaslatot, majd a parlament elé terjesztik.

Nem vagyunk felkészülve arra a valóságra, amelyben jelenleg élünk. Fegyveres erőink alapvető feladata mostanáig a békemissziók biztosítása volt, most viszont a hivatásos katonák munkáját újfajta és szükség esetén aktiválható szaktudással kell segíteni: olyan civilekre van szükségünk, akik ha kell, készen állnak segíteni hazájuk védelmében - jelentette ki Crosetto.

A miniszter a tengeri és űrbiztonságnak szentelt római konferenciára küldött üzenetében szerdán hangoztatta, hogy a hibrid háború fenyegetése Olaszország életének minden szintét érinti az energetikai és technológiai szektortól kezdve a közlekedési infrastruktúrán át az információ-szolgáltatásig. Úgy vélte, a védekezéshez minőségi ugrásra van szükség, első lépésben több mint ezer, napi 24 órában rendelkezésre álló szakértőre, akiknek számát ötezerre akarják növelni. A miniszter hozzátette, hogy a hibrid háború ellen nemzeti központot akarnak létrehozni.

Elmondta, hogy 2025 első felében 53 százalékkal emelkedett a kibertámadások száma.

Megjegyezte, hogy az energia ma már nem csak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági tényezőnek számít, amely az ipari versenyképességet valamint a lakosság mindennapjait ugyanúgy befolyásolja. "Hozzáférhető és biztonságos energia nélkül nincsen versenyképesség, növekedés és foglalkoztatás" - hangoztatta Crosetto.

Emlékeztetett, hogy az energiabiztonság terén egyre jelentősebb szerep jut a tengereknek, amelyek fenekén lesznek az új technológiai, ipari és gazdasági kihívások. Kiemelte, hogy a Földközi-tenger mélyén több mint kétezer-ötszáz kilométer hosszú gázvezeték fekszik, ami négyezer fölé emelkedik majd az EastMed projekttel. Róma kormányügynökséget hozott létre a tengeralatti biztonság, amelyet a következő tizenöt évben több mint 8 milliárd euróval támogatnak.

Isabella Rauti védelmi államtitkár szerdán bejelentette, hogy az olasz kormány olyan "fegyvernemek közti" gimnázium bevezetését tervezi, amely a fegyveres erők számára akar képezni katonai és civil munkatársakat.

Az olasz fegyveres erők létszáma 170 ezer fő.