Három ember életét vesztette, három pedig megsérült Stockholm központjában pénteken kora este, amikor egy emeletes autóbusz belehajtott egy buszmegállóba – közölte a svéd rendőrség. A halottak azonosítása folyamatban van. A három sérültet kórházba szállították – tették hozzá közleményükben.

„Megrendítő hírként értesültem arról, hogy többen meghaltak és megsérültek egy buszmegállóban. (…) Emberek, akik talán épp hazafelé tartottak családjukhoz, barátaikhoz vagy egy nyugodt esti pihenésre" – írta Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az X-en.

A busz a svéd főváros Östermalm kerületében, a Valhallavägen utcában rohant a buszváróba a kora esti csúcsforgalom idején. Ez a város északi részén található, a Királyi Műszaki Intézet közelében.

A rendőrség azt közölte, hogy

egyelőre gondatlanságból elkövetett emberölésként kezeli a balesetet, de a vizsgálat még folyamatban van.

A svéd TT hírügynökség szerint a rendőrség megerősítette, hogy a buszsofőrt őrizetbe vették, és kihallgatják, hogy kiderítsék, mi történt. A busz eleje súlyosan megrongálódott.

A mentőszolgálatok közölték, hogy a jármű – egy menetrend szerinti városi busz – nem volt szolgálatban, és nem tartózkodtak rajta utasok – írta a TT.