Szünetel a kompközlekedés a román-ukrán határ Tulcea megyei szakaszán, a román Isaccea és az ukrán Orlivka határátkelő között a szombatra virradóra ukrán oldalon történt dróntámadások miatt – jelentette szombaton a román parti őrség.
Az Agerpres hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a dunai kompátkelés szüneteltetésének oka, hogy az ukrán oldalon lévő kikötői infrastruktúrát orosz dróntámadás érte. Az Isaccea és Orlivka közötti kompátkelőhelyet felfüggesztették, amíg ukrán oldalon helyre nem hozzák a keletkezett kárt – közölték.
Az utasokat arra kérik, hogy az ukrán-román határ átlépéséhez a galati-i szárazföldi határátkelőt (Galati Rutier) használják.
A határ menti szakasz ellenőrzésére két F-16 Fighting Falcon vadászbombázó szállt fel a közeli légitámaszpontról, és 01.33 órakor a lakosságot is riasztották a Ro-Alert rendszeren keresztül. Miután nem észleltek légtérsértést, az F-16-osok 03.42 órakor visszatértek a bázisra – közölte a román védelmi minisztérium.
