Fokozottan ellenőrzik a Balaton-felvidéken és a Bakonyban a szabálysértőket, a Bakonyerdő Zrt. drónokat is bevet az erdei razziákon - számolt be a Veszprém vármegyei hírportál.

Az ellenőrzésekkel az erdőterületeket érintő jogsértéseket kívánják megelőzni, illetve felderíteni:

az illegális szemétlerakást,

az engedély nélküli úthasználatot

az illegális gépjárműhasználatot,

valamint az illegális agancsgyűjtést.

Munkájuk során drónokat is alkalmaznak és a levegőből felvételeket készítenek az illegális tevékenységekről.

Ezen a hétvégén Bakonyszentlászló, Vinye és Fenyőfő térségében tartottak fokozott ellenőrzést.

Az erdővel kapcsolatos tevékenységeket egyébként az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény részletesen szabályozza. A jogszabály kimondja, hogy a köztulajdonban lévő erdők pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából mindenki számára nyitva állnak.

"Nem mindegy azonban, hogy milyen módon és milyen indokkal közlekedünk az erdőben. Tilalom vonatkozik motorokra, quadokra is az erdőkben, az erdei utakon" -. hívja fel a figyelmet a portál.