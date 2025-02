A világ számos csodálatos helyei közül több olyan ország is akad, ahová csupán eljutni drága, maga az ottlét viszont elképesztően olcsó. Ehhez társulnak még a különleges látnivalók és a felejthetetlen élmények, új kultúrák, egzotikus tengerpartok, mindezt jelentősebb költségek nélkül – írja a Femina.hu.

A repülőjegy- és szállásárak az utazási szezontól, a foglalás időpontjától és az aktuális akciók függvényében változhatnak, érdemes tehát időben megtervezni és több forrást is ellenőrizni a legjobb ajánlatokért.

Ez tehát a 6 legolcsóbb szálláshely:

Tunézia olyan közkedvelt üdülőhelyeket foglal magába, mint a Hammamet vagy a Monasztir, amelyek elérhető áron kínálnak szállásokat és étkezési lehetőségeket. Az ország természetesen nem csak ennyiből áll, hiszen gazdag történelemmel és kulturális örökséggel bír, például itt helyezkednek el Karthágó romjai. A retúrjegyek ára a fővárosba, Tuniszba vagy a tengerparti üdülőhelyekre általában 80 ezer és 150 ezer forint között mozog.

Vietnam Délkelet-Ázsia egyik legolcsóbb úti célja. Mind a szállások, mind az étkezések, mind a helyi közlekedés költségei rendkívül kedvezőek. Az ország természeti tájai lenyűgözőek, legyen szó a Ha Long-öbölről vagy a Mekong-deltáról. A retúrjegyek ára jellemzően 180 ezer és 300 ezer forint között mozog.

Thaiföld egyes részei (Bangkok, Phuket) a drágább részek közé sorolható, az ország tartogat még kedvező árú szállásokat és ételeket. Thaiföld híres tengerpartjairól, színes kultúrájáról és látnivalóiról, például a Wat Pho templom Bangkokban, vagy a Phi Phi-szigetek. Bangkokba a retúrjegyek ára általában 200 ezer és 350 ezer forint között van.

Srí Lanka az egyik legkülönlegesebb keleti hangulattal és gazdag kulturális örökséggel bíró ország. A térség híres teaültetvényeiről, gyönyörű strandjairól és ősi templomairól. A helyi árak alacsonyak, különösen a szállások és étkezések terén. A fővárosba, Colombóba a retúrjegyek ára általában 200 ezer és 350 ezer forint között alakul.

A Fülöp-szigetekről elsőként mindenkinek a gyönyörű tengerpartok ugranak be, amelyek közül is kiemelkedik Palawan és Boracay. Az ország persze ezen kívül is tele van természeti kincsekkel, amelyeket a turisták pénztárcabarát módon élvezhetnek. A retúrrepülőjegyek ára Manilába vagy más városokba körülbelül 220 ezer és 400 ezer forint között mozog.

Bolívia Dél-Amerika legolcsóbb országai közé tartozik. Itt fellelhető az Uyuni sósivatag, a Titicaca-tó, illetve a La Paz, a világ legmagasabban fekvő fővárosa. A mindennapi költségek rendkívül alacsonyak, és a szállások is megfizethető árban vannak. A dél-amerikai országba a retúrjegyek ára jellemzően 300 ezer és 500 ezer forint között mozog.