Úgy tűnik, mind többen belefáradnak a modern életbe és szabadidejükben elszakadnának a mindennapi stressztől, és a nyüzsgés után békére, csendre, pihenésre, mentális megújulásra vágynak. Ez a trend, amelyet a szakértők "quietcation"-nek, azaz csendes nyaralásnak neveznek, az utazásszervezésben is megjelenik, olyannyira, hogy a szakemberek szerint ez lesz a jövő nyár trendje - hívta fel a figyelmet a yahoo.

Ennek megfelelően az utazók mindinkább keresik a várostól és tömegtől távol eső, békés helyeket, ahol elszakadhatnak a telefonjaiktól és a digitális világtól, nyugodtan sétálgathatnak a természetben, olvasgatással tölthetik az idejüket és semmi sem sürgeti őket.

Ezt mindinkább felismeri az idegenforgalom is és igyekszik kielégíteni az igényeket. Egyre több helyen bukkannak fel hangszigetelt kabinok, vagy olyan helyek, ahol digitális detox és teljes sötétségben töltött órák segítik a vendégeket abban, hogy kiszakadjanak a nonstop online világból.

Svédországban például már létezik egy „Csendtérkép”, amely régiókat rangsorol a dB-szint alapján, míg az oregoni Skycave Retreats háromnapos, sötét kabinos elvonulásokat kínál. Nem véletlenül: az Unplugged brit detoxkabinjainál ma már a vendégek fele kiégés és képernyőfáradtság miatt foglal szállást - írta meg a Dívány.

A portál hozzátette, hogy a másik, gyorsan erősödő irány a mesterséges intelligencia bevonása az utazások tervezésébe. A Booking vagy az Expedia például már be is építette tevékenységébe a ChatGPT-alapú tervezési funkciókat, így az algoritmus lényegében az utazók helyett állítja össze a teljes utazást: kidolgozza az útitervet, elvégzi a szállásfoglalást sőt még a bejelentkezést is.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek arra is, hogy az algoritmikus ajánlások vissza is üthetnek, vagyis könnyen túlturistásodást okozhatnak éppen azokon a helyeket, ahova az emberek a tömeg elől menekülnének.