Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja december 2-án találkozik Moszkvában. A Gazeta.ru beszámolója szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy szokásos tájékoztatón jelentette ezt be.

„Igen, a találkozót holnapra tervezik”

– szögezte le a szóvivő, újságírók kérdésére válaszolva.

December 1-jén a The Wall Street Journal forrásokra hivatkozva arról számolt be, Steve Witkoff és az amerikai elnök veje, Jared Kushner az orosz fővárosba utaztak, hogy megvitassák az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló tanácskozásokat.

Ahogy Konsztantyin Blohin, az Orosz Tudományos Akadémia Biztonságtudományi Központjának kutatója a NEWS.ru újságíróival folytatott beszélgetésben megjegyezte, Putyin és Wittkoff a közelgő moszkvai találkozójukon megvitathatják Ukrajna jövőjét a békeszerződés aláírása után.

Aziránt is kifejezte bizakodását, hogy az orosz vezetés soha nem fog engedményeket tenni területi kérdésben, és nem fog lemondani „sem a Krímről, sem az új területekről”. Blohin szerint az e területek feletti ellenőrzés fenntartása Moszkva „vasbiztos követelménye”.