A Reform UK volt pártvezetőjét Walesben 10 és fél év börtönbüntetésre ítélték, mert kenőpénzt fogadott el azért, hogy Oroszországnak kedvező kijelentéseket tegyen – írja a BBC. A politikust kommandósok kapták el a reptéren, és közvetlen bizonyítékokat találtak a telefonján az oroszokkal való összejátszására.

Nathan Gill nyolc rendbeli vesztegetésben bűnösnek vallotta magát, és állítólag körülbelül 40 ezer fontot (szűk 18 millió forint) kapott azért, hogy EP-képviselőként televíziós interjúkat adott és beszédeket mondott.

A mai napon az Old Bailey-ben a bíró azt mondta, hogy

Gill „kifinomult sértő magatartása” a választók bizalmának „súlyos elárulása”.

A hétgyermekes apa az oroszbarát ukrán politikustól, Oleg Volosyntól kapott utasításokat, kompenzációként pedig Viktor Medvedcsuk ukrán oligarchától származó pénzt kapott. A sajtóban nyilatkozatokat, sőt parlamenti beszédeket is tartott, melyeket Volosyn „forgatókönyvei” alapján írt. Azt is kérték tőle, hogy más politikusokat is „vonjon be” a rendszerbe. Többek közt Vlagyimir Putyin donbaszi „béketervét” népszerűsítette azzal, hogy meghívta Medvedcsukot Strasbourgba.

A londoni rendőrség közölte, folytatja a nyomozást annak megállapítása érdekében, hogy „más személyek is elkövettek-e bűncselekményt”. A Reform párt, amelyből Gill 2021-ben kilépett, elítélte tetteit, és „megbocsáthatatlannak” nevezte azokat.