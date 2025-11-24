A Reform UK volt pártvezetőjét Walesben 10 és fél év börtönbüntetésre ítélték, mert kenőpénzt fogadott el azért, hogy Oroszországnak kedvező kijelentéseket tegyen – írja a BBC. A politikust kommandósok kapták el a reptéren, és közvetlen bizonyítékokat találtak a telefonján az oroszokkal való összejátszására.
Nathan Gill nyolc rendbeli vesztegetésben bűnösnek vallotta magát, és állítólag körülbelül 40 ezer fontot (szűk 18 millió forint) kapott azért, hogy EP-képviselőként televíziós interjúkat adott és beszédeket mondott.
A mai napon az Old Bailey-ben a bíró azt mondta, hogy
Gill „kifinomult sértő magatartása” a választók bizalmának „súlyos elárulása”.
A hétgyermekes apa az oroszbarát ukrán politikustól, Oleg Volosyntól kapott utasításokat, kompenzációként pedig Viktor Medvedcsuk ukrán oligarchától származó pénzt kapott. A sajtóban nyilatkozatokat, sőt parlamenti beszédeket is tartott, melyeket Volosyn „forgatókönyvei” alapján írt. Azt is kérték tőle, hogy más politikusokat is „vonjon be” a rendszerbe. Többek közt Vlagyimir Putyin donbaszi „béketervét” népszerűsítette azzal, hogy meghívta Medvedcsukot Strasbourgba.
A londoni rendőrség közölte, folytatja a nyomozást annak megállapítása érdekében, hogy „más személyek is elkövettek-e bűncselekményt”. A Reform párt, amelyből Gill 2021-ben kilépett, elítélte tetteit, és „megbocsáthatatlannak” nevezte azokat.
Durva tervek: elvenné az uniós polgároktól a segélyeket és újratárgyalná a Brexitet FarageRadikális javaslatokkal állt elő a bevándorlás-ellenes nézeteiről ismert Nigel Farage arra az esetre, ha pártja kormányra kerül. Erre pedig van esély, hiszen a Reform UK vezet jelenleg a pártpreferenciákat mérő brit közvélemény-kutatásokban. Részletek >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!