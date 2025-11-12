Marine Le Pen, francia szélsőjobboldali vezető kijelentette, hogy nem indul 2027-ben az elnöki posztért, ha a fellebbviteli bíróság nem helyezi hatályon kívül jelenlegi választási tilalmát.

Le Pen, aki már háromszor is indult elnökjelöltként, január 13-án ismét bíróság elé áll, miután fellebbez az Európai Parlament pénzének sikkasztása vádjában hozott ítélete ellen, amelyet korábban többször is tagadott. Miután bűnösnek találta a bíróság, Le Pent azonnali, ötéves eltiltással sújtotta, amelyet a fellebbviteli bíróság még megváltoztathat.

Ha Le Pent ismét bűnösnek találják, és olyan ítéletet szabnak ki rá, amely továbbra sem teszi lehetővé az elnökválasztáson való indulást, elfogadja a sorsát, és átadja a gyeplőt 30 éves pártfogoltjának, Jordan Bardellának

– számolt be a hírről a Politico.

„Mivel a fellebbviteli bíróság valószínűleg szeptemberben hirdet ítéletet, nem fogom hagyni, hogy ez elhúzódjon” – mondta az RTL-nek .

Az ítélet pontos dátuma csak a tárgyalás végén lesz ismert, így Le Pennek lesz némi mozgástere, hogy visszavonja a kijelentését, ha úgy dönt. Ezen felül a politikusnak továbbra is lehetősége lenne arra, hogy az ügyet egy még magasabb hatósághoz vigye, ha a fellebbviteli bíróság nem hoz kedvező ítéletet, de úgy tűnik, ő most lehűtötte a kedélyeket.

„Ha eltiltanak az indulástól, de a legfelsőbb bíróság három-négy hónappal később a javamra dönt, akkor túl késő lesz egy rendes elnökválasztási kampányhoz” – mondta Le Pen.

Az Elabe által a hónap elején közzétett közvélemény-kutatás szerint

Le Pen és Bardella is kétszámjegyű előnnyel rendelkezik legközelebbi riválisaival szemben

az első fordulós szavazási szándékot tekintve.