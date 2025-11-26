A Charleroi repülőtér információi szerint a légitársaságok minden oda érkező és onnan induló szerdai járatot töröltek. A légikikötő internetes oldala szerint a nap folyamán néhány repülőgépet, köztük egy délután közlekedő budapesti járatot a belga határ közelében fekvő, hollandiai Maastricht repülőterére irányítanak át.

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér arról tájékoztatott, hogy a biztonsági és kiszolgáló személyzet részvételével zajló országos sztrájk miatt, valamint az utasok biztonsága érdekében szerdán nem üzemeltet induló járatokat. Mivel a légikikötőből nem indulnak személyszállító repülőgépek, a légitársaságok a legtöbb érkező járatot is törölték.

A menetrend helyreállása mindkét repülőtér esetében csak csütörtökre várható.

A háromnapos sztrájk befejező napján, a helyi és országos tömegközlekedés jelentős mértékű zavara miatt súlyos fennakadások jelentkeztek Belgium és a belga főváros közúti és tömegközlekedésében is. A közszolgáltatások ügyeleti rendben érhetők el, akadozik a szemétszállítás.

A belga vasúttársaság, az SNCB kevesebb vonatot közlekedtet. A Brüsszelt Párizzsal, Londonnal és Amszterdammal összekötő nagysebességű vonatokat üzemeltetető nemzetközi vasúttársaság, az Eurostar néhány vonatot törölt, vagy a brüsszeli Midi pályaudvar helyett más állomásra érkeztet a nap folyamán.

A brüsszeli közlekedési vállalat (STIB) tájékoztatása szerint a munkabeszüntetéssel járó sztrájk befejező napján a metró kettő, a villamos három vonalon szállít utasokat, csökkentett üzemmódban. A belga fővárosban a buszok szerdán nem közlekednek.

A megmozduláshoz az oktatási szektort képviselő szakszervezetek is csatlakoztak a romló munkakörülményekre és a szakmai elismerés hiányára hivatkozva. Több oktatási intézmény zárva tart.

Az illetékes szakszervezet a sztrájkot a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvéseivel szemben hirdették meg. Követeléseik között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzése, az éjszakai munka méltányos kompenzációja, a magasabb nyugdíjak szavatolása, valamint a jövedelmek közötti különbségek figyelembevétele az adózás esetében, illetve a nagyvállalatoknak nyújtott "feltétel nélküli támogatások" megszüntetése.