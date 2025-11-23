A felvidéki, füleki Katalin-bálon leszakadt a művelődési központ egyik ablakának korlátja, s emiatt kizuhant egy 19 éves férfi, aki a helyszínen életét vesztette. A rendőrség vizsgálja az esetet – írja a Paraméter szlovákiai hírportál.

A város polgármestere elmondta,

az épület a hatvanas évekből származik, a korlátokat korábban nem újították fel, és a tavasszal tervezett felújításig szigorúan korlátozták az érintett ablakok és korlátok használatát.

A füleki tragédia egyik szemtanúja részletesen beszámolt történtekről: eszerint a városi művelődési központ nagytermében jó hangulat uralkodott, a résztvevők táncoltak és beszélgettek, amikor hirtelen kiáltás hallatszott, majd a teremre dermedt csend borult azt követően, hogy a férfi kizuhant az ablakon. A fiatal férfit sokkos állapotban rohanták körül, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.