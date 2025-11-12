Kedd délután drámai jelenetek játszódtak le Kína középső részén, amikor a Hongqi híd egyik szakasza váratlanul a folyóba zuhant. A felvétel futótűzként terjedt az interneten, sokakban aggodalmat keltve az újonnan épített infrastruktúra biztonsága miatt.

A helyi hatóságok szerint a rendőrség már hétfő délután lezárta a hidat minden forgalom elől. A döntés oka az volt, hogy repedéseket észleltek a közeli lejtőkön és az utakon, valamint kisebb földmozgásokat is megfigyeltek. Bár a lépés időben történt, a terület geológiai instabilitása miatt a helyzet gyorsan tovább romlott, végül pedig a híd sem bírta a terhelést.

A híd idén év elején készült el, és a kínai középső régiót Tibettel összekötő nagy autópálya-projekt egyik kulcselemeként. Peking az utóbbi években példátlan tempóban épít hidakat, vasutakat és autópályákat, ám a mostani eset rávilágít arra, hogy a biztonságos és fenntartható kivitelezés nem lehet másodlagos szempont.