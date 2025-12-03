Sokkoló bűncselekmény rázta meg hétfőn Bécset: a rendőrség szerint egy 21 éves férfi szándékos gyújtogatás áldozata lett, amikor valaki bezárta őt egy autóba, majd lángra lobbantotta a járművet.

A súlyos eset a bécsi Donaustadt kerületben történt, amely az osztrák főváros egyik legelőkelőbb negyede.

Esélye sem volt a túlélésre

Amikor november 26-án este megszólaltak a tűzjelzők a Marlen-Haushofer-Weg utcában található lakóparkban, senki sem gyanította, hogy kínzással elkövetett gyilkosság állhatott az háttérben. Egy fekete Mercedes teljesen megsemmisült a tűzben – a 21 éves ukrán Danylo K. holttestét a hátsó ülésen találták meg - írja a Krone.

A Mercedesben talált áldozatról hamar kiderült, hogy a harkivi alpolgármester, Szerhij Kuzmin fia volt. A rendőrség azonnal nagyszabású nyomozásba kezdett, és néhány nap alatt sikerült felderíteni a gyilkosságot megelőző eseményeket.

A hatóságok szerint a tragédia a belvárosi Sofitel szálloda mélygarázsában kezdődött, ahol a fiatalember és egy 19 éves ismerőse között hangos vita tört ki. A konfliktus nem maradt észrevétlen, és egy vendég értesítette a recepciót, ők pedig a rendőrséget.

A helyszínen két támadó volt, az említett 19 éves férfi és 45 éves társa, akik gyorsan elhagyták a helyszínt, majd a későbbi gyilkosság helyére, Donaustadtba vitték az áldozatot, saját autójában.

A rendőrség egy keddi sajtótájékoztatón ismertette a bűncselekmény minden hátborzongató részletét.

A brutális támadás következtében az áldozat súlyos fejsérüléseket szenvedett, végül fulladás okozta halálát. A támadók ezután benzinnel lelocsolták és felgyújtották a férfit, aki a hátsó ülésen, összegörnyedve halt meg.

Az is kiderült, hogy már egy nappal korábban, november 25-én is kétségbeesetten keresték a fiút, miután a családja hosszabb ideig nem tudta elérni telefonon. Miután világossá vált, hogy lemerítették a 21 éves fiatal kriptoszámláit, a Bécsben tartózkodó hozzátartozók rosszat sejtettek, és riasztották a hatóságokat.

A gyilkosság előtt kifosztották

A nyomozás azt is megállapította, hogy a fiatal férfit hosszasan bántalmazták, és addig kínozták, amíg ki nem adta két kriptotárcájának hozzáférési kódját.

A két feltételezett elkövető órákkal később elhagyta Ausztriát, és 9:07-kor már átlépték az ukrán határt. Az ukrán hatóságokkal az Europollal együttműködve már le is tartóztatták a két gyanusítottat. Mivel Ukrajna állampolgárai, az osztrák hatóságok nem számítanak kiadatásra, az ügy az ukrán igazságszolgáltatás elé kerül.

Az ukrajnai elit is a képbe kerül

A Szuszpilnij hírportálnak nyilatkozó Ihor Terehov polgármester megerősítette a hírt, ám nem kívánt nyilatkozni. Annyit mondott, hogy hatalmas veszteség az alpolgármester családjának, „ez egy emberi tragédia”.

A 21 éves fiatalról sokan tudhatták, hogy jómódú családból származik.

Apja, Szerhij Kuzmin Harkiv digitális átalakulásért felelős alpolgármestere. Korábban Igor Abramovics oligarchához közeli személynek tekintették.

Utóbbiról közismert, hogy a 2022-ben, az orosz offenzíva megindulását követően egy magánrepülővel 50 embert menekített Bécsbe üzletembereket, párttársakat és azok hozzátartozóit.

Az Espreso.tv szerint Kuzmin jelentős földterületek tulajdonosa. Kijev közelében, a Bucsanszki járásban 50 ilyen ingatlannal rendelkezik, amelyek összterülete meghaladja a 30 hektárt. Vagyonyilatkozata szerint van még neki egy több mint 200 négyzetméteres kijevi lakása valamint egy garázsa a megszállt Jevpatoriában. Legutóbbi nyilatkozatában négy autót luxusautót is fel tüntetett. A hivatalos információk szerint 300 000 dollár van a számláján.

Az ukrajnai háború kezdetén Kuzmin szerepelt az Ukrajinszka Pravda „Bécsi zászlóalj” című videójában – feleségével és fiával rajtakapták az osztrák fővárosban. Később a harkivi városi tanács elismerte, hogy a városvezető kifejezetten azért vett ki szabadságot, hogy külföldre menekítse a fiát.