A miniszterelnök a Mandinernek adott interjújában beszélt a többi között a Szőlő utcai javítóintézetben történtekről is. Orbán Viktor azt emelte ki, hogy a „fogvatartó” magatartása elfogadhatatlan, és bűncselekménynek minősül. Emlékeztetett, Magyarországon öt hasonló intézet működik, ezek felügyeletét a szociális igazgatásról a büntetés-végrehajtásra helyezték át.
Mondandójában azt magyarázta, a Szőlő utcai egy speciális intézet, ahol bűnöző fiatalkorúak vannak, akik mind követtek el bűncselekményeket. Ugyanakkor a bántalmazásokat sem hagyta szó nélkül:
Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Szőlő utcai intézmény „a börtönnek egy fajtája”.
Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese
– tette hozzá Orbán Viktor, aki úgy látja, „az ellenzék dolga”, hogy nyomás alatt tartsa a kormányt, és rámutasson a hibákra, így az ügy politikai „kihasználása” nem meglepő számára.
A Fidesz vezetője oda is szúrt egyet, szerinte a Tisza Párt körüli lelkesedés „érzelmi állapot”, de azt is megjegyezte, szerinte a magyar választók végül mindig ésszerűen döntenek.
Orbán különösen veszélyesnek titulálta a befagyasztott orosz devizatartalékok ügyét. Úgy látja, ezen eszközök lefoglalása és felhasználása Ukrajna finanszírozására példa nélküli lépés, még a második világháborúban sem történt ilyen a harcok idején. Ez szerinte már hadüzenettel ér fel, és a háborúba való közvetlen belépést jelenti – figyelmeztetett.
Hazai vizekre evezve elismerte, a rezsivédelem „piactorzító hatású, mesterséges beavatkozás, és tisztán piaci logika szerint kérdéses a fenntarthatósága”, de úgy tartja, az állam feladata épp az, hogy „beavatkozzon ott, ahol a gazdasági folyamatok már az emberek ellen dolgoznak”.
Egy ponton a kormányfő közelmúltban megejtett ATV-s interjúja is szóba került.
Olyan kérdést is kapott, ami arra irányult, milyen hiányérzetei maradtak és milyen kellemetlen meglepetések érték 2025-ben.
„Önkritikát sosem mondok, mert nem akarom elvenni az ellenzék kenyerét”
– fogalmazott, majd az év egyetlen fájdalmas emlékeként a „96. percet”, a magyar válogatott skótok ellen bekapott gólját, és ezzel a foci vb-részvétel reményétől való búcsúzását nevezte.
