Donald Trump „nagyon jónak” minősítette megbízottjai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában tartott találkozóját.

Szerdán, a Fehér Ház dolgozószobájában újságírói kérdésekre válaszolva az amerika elnök az 5 órás egyeztetésről szólva közölte: a megbeszélést követően beszélt Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, akik arról számoltak be, hogy az orosz elnök „le akarja zárni a háborút”.

„Azt gondolom, hogy Putyin vissza akar térni egy normális élethez és szeretne kereskedni az Egyesült Államokkal, ahelyett, hogy katonák ezreit veszítené el minden héten” – mondta az elnök az MTI tudósítása szerint. Ugyanakkor hozzátette: nem tudja, hova vezet majd a keddi egyeztetés Moszkvában.

Az orosz kormány reakciójával kapcsolatban, miszerint Moszkva nem akar kompromisszumot, Donald Trump úgy fogalmazott:

„nem tudom, a Kreml mit csinál”.

Az ukrán pozícióról szólva az amerikai elnök úgy vélte, hogy Kijevvel jó egyezséget sikerült kidolgozni, de kiemelte, hogy a megállapodáshoz mindkét fél hozzájárulása szükséges, „a tangóhoz ketten kellenek”. Trump szerint az ukrán elnök február végi washingtoni látogatása idején alkalmasabb lett volna az egyezség megkötésére. „Most több dolog is ellenük szól” - tette hozzá Ukrajna helyzetére utalva.

A Kreml szerdán közölte, hogy Putyin elfogadott néhány amerikai javaslatot a háború lezárására Ukrajnában, és kész további munkát végezni a kompromisszum megtalálásáért, de „a kompromisszumokat még nem találták meg”. A moszkvai tárgyalás után pedig az Egyesült Államok meghívta Ukrajnát egy újabb fordulóra.