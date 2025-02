Mind a tíz ember életét vesztette a Bering Air repülőgépén, amely csütörtökön tűnt el a radarképernyőkről Alaszka felett - közölte az amerikai parti őrség szombaton. A beleset okát egyelőre nem tudni.

Kilenc felnőtt utas és egy pilóta volt a gép fedélzetén, amely Unalakleetből Nome-ba tartott. A repülőgép egy jégtáblán szétszóródott darabjait Nome-tól 354,7 kilométerre délkeletre fedezték fel.

Mike Salerno, az amerikai parti őrség szóvivője elmondta, hogy a mentők a repülőgép utolsó ismert helyét helikopterrel kutatták, amikor megtalálták a roncsokat.

#UPDATE (1/2) #USCG has ended its search for the missing plane after the aircraft was located approx. 34 miles southeast of Nome. 3 individuals were found inside and reported to be deceased. pic.twitter.com/XndzBYHdCE