Már a harmadik súlyos amerikai légi baleset történt nyolc napon belül

10 emberrel a fedélzetén Alaszkánál eltűnt egy repülőgép. Kilenc utast és egy pilótát keresnek. A FlightRadar adatai szerint egy Bering Air járata utoljára 15:16-kor jelentkezett be Norton Sound felett. Alaszkában nem ismeretlenek a kisrepülőgép-balesetek, különösen télen, amikor az időjárás nagyon megnehezíti a repülést. Most is így van, a mentésben résztvevők sem tudnak megfelelően kutatni.