A harmadik negyedévben 2361 lakásra adtak ki használatba vételi engedélyt, utoljára több mint nyolc éve, 2017 elején készült el ennél kevesebb lakás – derül ki a KSH friss adataiból. Az első három negyedévben összesen 7490 lakás épült az országban, ami 14 százalékos visszaesést jelentett 2024 hasonló időszakához képest.

„Eddig abban bíztunk, hogy 2024 volt a mélypont, és idén már kismértékben növekedhet az átadott lakások száma, azonban a friss adatok alapján ez valószínűleg túlságosan optimista előrejelzés volt, és még idén is negatív előjel állhat a releváns statisztikai mutatószám előtt” – kommentálta az adatot Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A használatba vételi engedélyek számával ellentétben a kiadott építési engedélyekben kedvező statisztika jelent meg, hiszen az első három negyedévben regisztrált 19.947 darab építési engedély 37 százalékkal magasabb volt a 2024 hasonló időszakában tapasztaltnál.

De érkezik a jővő új állománya

A budapesti újlakás-piac pörgött a leginkább, az első kilenc hónapban több mint a duplájára emelkedett a kiadott építési engedélyek száma a fővárosban. A megyei jogú városokban 42 százalékkal nőtt az engedélyek száma az egy évvel korábbihoz képest, a többi városban és a községekben azonban csökkenés volt tapasztalható.

A négy legtöbb építési engedélyt kiadó fővárosi kerületben (XI., XIII., X., XV.) engedélyezték a lakások több mint háromnegyedét. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Debrecen és Szeged, ahol egyaránt mintegy 750-750 lakás építését engedélyezték, továbbá több mint 400 lakás építését kezdeményezték Székesfehérváron és Győrben is.

„A kiadott építési engedélyek számában egyértelműen látszik a felfutás, ami már részben az Otthon Start Program bejelentésének a hatása lehet” – emelte ki Valkó Dávid. Az Otthon Start mellett az építési engedélyek számának megugrásában szerepet játszhatott a Lakhatási Tőkeprogram is, mely a fejlesztők számára nyújt kedvező állami finanszírozást. A két állami intézkedés jellemzően a fővárost és a vidéki nagyvárosokat érinti, ez mutatkozik meg ezeken a helyeken a komoly növekedésben.

„Részben már az Otthon Start Program pozitív hatását mutatja az is, hogy míg az OTP adatbázisa szerint idén júliustól – a program kihirdetésétől – október végéig 3500 új társasházi lakás értékesítése indult el újonnan Budapesten, 69 projekt keretében, addig tavaly – szintén már jól pörgő piacon – ugyanez a szám 2600 lakás volt 52 beruházásban” – tette hozzá Valkó Dávid.