Visszajöttek azok az idők, amikor akár egy bemutatóból el lehet adni egy ingatlant, mondta az elmúlt hónapokban tapasztalható ingatlanpiaci helyzet kapcsán Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Bizonyos ingatlanok mindössze néhány nap alatt értékesíthetők voltak. Hozzátette, hogy ez persze csak kivételesen kedvező esetekben fordult elő, ugyanakkor átlagosan is a korábbiaknál jóval kevesebb, mindössze nyolc bemutatásra volt szükség az értékesítéshez.

Az értékesítési idő tehát jelentősen csökkent, és még nagyméretű - igaz, rendkívül jó elosztású - családi házat is el tudtak adni a meghirdetéstől számított egy hónap alatt, miközben az alku mértéke 5 százalék alatt maradt - tette hozzá a szakértő. Sőt, a szűk kínálat miatt az elmúlt hónapokban megjelentek a felfelé tartó licitek egy-egy keresett kategóriába tartozó ingatlannál, így aztán a budai kerületekben is a korábban megszokottnál lényegesen gyorsabban értékesíthetők voltak a felkapott lakások - hívta fel a figyelmet Nagy Aloisia Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai részeken aktív szakmai vezetője is.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ezek a gyorsan értékesíthető ingatlanok mind az egy-, két-, másfélszobás lakások közül kerültek ki. Egy 100-150 négyzetméteres családi ház esetében teljesen más helyzettel találkozunk. És persze az sem baj, ha más adottságaik is vonzóak az ingatlanoknak, így például csendes utcában találhatók, nem földszintiek, megfelelő a tájolásuk.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy mivel az alku kevésbé volt jellemző a felkapott ingatlanoknál, így ezeket akár néhány nap vagy egy hét alatt is el lehetett adni, míg persze a kevésbé jó adottságú, nagyobb méretű ingatlanok esetében több hónapos értékesítési időre kellett készülniük az eladóknak. Ennek ellenére továbbra is jellemző maradt a túlárazottság, ami leginkább a nagyobb alapterületű ingatlanokat érintette, melyek egyébként sem voltak kifejezetten keresettek.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a jól árazott és keresett ingatlantípusok - vagyis elsősorban a 1,5-2 szobás lakások - akár egy hónapon belül gazdát cserélhettek az észak-pesti kerületekben. A nagyobb lakások és családi házak esetében viszont nagyobb volt a szórás, de az értékesítési idő erősen függött az állapottól is, mivel a vevők a hazai viszonyok ismeretében egyre kevésbé mertek felújításba fogni.

Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy a panellakások és a jó helyen épült, jó állapotú sorházi lakások megfelelő árazás esetén 30-60 nap alatt vevőre találtak, viszont a családi házak értékesítési ideje hosszabb volt: 6 hónap vagy akár 1 év is lehetett, illetve a nagy értékű ingatlanok esetében még ennél is hosszabb időt vett igénybe a vevő felkutatása.