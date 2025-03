Az elmúlt év ősze számottevő áremelkedést hozott a hazai ingatlanpiacon, elsősorban az áremelkedéssel kapcsolatos várakozások miatt. Az áremelkedés egyébként a tavalyi év egészére jellemző volt, csak az év első három negyedévében jóval lassabb ütemben történt, mint az utolsó negyedévben – hívta fel a figyelmet Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Ha májustól decemberig nézzük az árváltozásokat, akkor például a panellakásoknál mintegy 10 százalékos drágulás következett be, vagyis 3-5 millió forinttal emelkedett az áruk. Az őszi hónapokban nagyon rövid idő alatt lezajlott egy jelentős áremelkedés, vagyis november végére már magasabban jártak a kínálati árak, mint korábban bármikor.

Nagy Aloisia Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai részeken aktív szakmai vezetője is úgy látta, hogy a tavalyi év utolsó hónapjaiban szinte kilőttek az árak: a hirdetési árakat tekintve mintegy 10 százalékos áremelkedést lehetett tapasztalni. Ami persze nem azt jelenti, hogy a valós értékesítési árak is ilyen mértékben emelkedtek volna.



Ugyanezt érzékelte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint 2024 negyedik negyedévében megkezdődött a drágulás az ingatlanpiacon, mely összességében a 10 százalékot is elérhette. Ennek okát a növekvő forgalommal és az áremelkedéssel kapcsolatos várakozásokban látta, miközben erősen kérdésesnek tartotta, hogy ezek a várakozások valósággá válnak-e.