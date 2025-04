Közelharcot vívnak a budapesti panelekért: idáig kúszott fel az áruk

A vevők leginkább a kisebb lakásokra vadásztak az elmúlt hónapokban is, amelyek jelentős számban a panellakások köréből kerülnek ki, hiszen ezek alapvetően kisméretű ingatlanok. A fokozott kereslet persze magasabb árakat is eredményezett, annál is inkább, mert bizonyos területeken szinte eltűntek a panellakások a piacról.