Míg tavaly a jelentős túlárazások miatt komoly, akár 10–20 százalékos alkukra nyílt lehetőségük a vevőknek, ez az alkumérték az árak emelkedésével együtt az idei évre fokozatosan mérséklődött. Elsősorban a jobb adottságú, keresettebb lakásokra volt jellemző, hogy reális árazás esetén irányáron keltek el – sőt, olykor felfelé tartó licitek is kialakultak a szűkös kínálat és a jelentős kereslet hatására.

Mindenesetre Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője úgy látta, hogy míg a túlárazott ingatlanok eladóinak az átlagosnál hosszabb értékesítési időre és akár 10–15 százalékos alkura is fel kellett készülniük, addig azok, akik közel maradtak a realitáshoz az árazásban, jellemzően 3–5 százalékos alkura számíthattak az elmúlt hónapokban.

Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője is hangsúlyozta, hogy az alkuk a túlárazottsághoz igazodtak: a túlárazott, felújítást igénylő ingatlanok esetében akár 10–15 százalékot is elérhetett korábban az alku mértéke, ugyanakkor az olyan keresett típusoknál, mint a panelek vagy a jó állapotú, 100–120 négyzetméteres családi házak, nem igazán mutatkozott lehetőség számottevő mértékű alkura.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a tavaly őszi hónapok előtt megszokott 5–10 százalékos alku az idei évben 0 és 5 százalék közé mérséklődött, ami azt jelenti, hogy sok esetben irányáron keltek el a keresett kategóriákba tartozó ingatlanok, vagy legfeljebb 2–3 százalékot engedtek az eladók.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője pedig arról számolt be, hogy bár az elmúlt néhány hónapban a magas árak miatt továbbra is próbálkoztak alkukkal a vevők – ami indokolt volt, és időnként működött is –, ugyanakkor a kifejezetten jó adottságú, illetve az 50 millió forintnál olcsóbb ingatlanoknál ismét megjelentek a licitek a szűk kínálat és a fokozódó kereslet következtében.