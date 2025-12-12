A szeptember és november közti három őszi hónapban országosan 4,9 százalékra szűkült az alku tere a lakásvásárlók szempontjából, ez 2021-22 fordulója óta a legalacsonyabb érték – derül ki az OTP Ingatlanpont által közvetített ingatlanok adataiból. Az elmúlt négy évben 2022 végén / 2023 elején volt a legnagyobb lehetőségük lefaragni az árból a vevőknek, akkor országosan 7,2 százalékra nyílt az olló az utoljára meghirdetett ár és a végső vételár között.

A legutóbbi három hónapban a legkisebb mozgástér a panellakások árában volt, azon a piacon mindössze 2,5 százalékot lehetett átlagosan alkudni. Ez nem véletlen, hiszen már az Otthon Start Program indulásakor várható volt, hogy a 3 százalékos kedvezményes hitellehetőség leginkább azt a piacot mozgatja majd meg. A nem panel lakások esetében sem volt sokkal nagyobb a tér lefelé, mindössze 2,7 százalék volt az alku lehetősége, míg a családi házak piacán valamivel nagyobb, 6,5 százalékos terük volt a vevőknek, de ez is 2022 tavasza óta a legalacsonyabb értéket jelentette.

„Várható volt, hogy az Otthon Start Program elindulásával felpörgő lakáspiacon szűkülni fog az alku tere, mivel megjelent a kedvezményes hitelnek köszönhető extra kereslet” – emelte ki az adatok kapcsán Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint ennek tudható be a négyéves mélypont a piacon a meghirdetett árak és a végső vételárak között.

Nem meglepő módon a legkevesebbet Budapesten lehetett alkudni az árakból, a fővárosban átlagosan mindössze 1,6 százalékkal voltak hajlandók csökkenteni áraikat az eladók, ami mélypont az adatok ötéves történetében. A legkisebb hatással a községek lakáspiacára volt az Otthon Start Program, ott 7,1 százalékra nőtt az alku lehetősége a nyári 6,7 százalékról. Ebben akár annak is szerepe lehetett, hogy sok vásárló vidéki ingatlan eladásával próbálta előteremteni az Otthon Start önrészét, így nekik sürgetőbbé vált az eladás, hogy városban vásároljanak helyette.

„Az adatokból az derül ki, hogy ahogy korábban várható volt, az Otthon Start Program által generált kereslet elsősorban a városokra koncentrálódik” – mondta Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont szakembere szerint az első lendületet követően október végétől lecsengett a kedvezményes hitelprogram felfutása, a téli hónapokban egyébként is hagyományosan visszaesik a lakáspiaci aktivitás.